Президент Беларуси провел совещание с руководством Совета Министров

Сегодня Президент обсудил ключевые вопросы с руководством Совета Министров. В подготовке к разговору принимал участие широкий круг экспертов: и местные органы власти, и правоохранители, и профильные ведомства. В повестке предложения самые разноплановые, потому они должны резонировать с фундаментальными принципами госполитики.





Экономика для человека. Как строить жилье по доступным ценам?

Практика такого диалога с разработчиками проектов правовых актов существует не первый год и показала свою эффективность. Правительство дает полную информацию по перспективным документам, здесь же сообща принимаются конкретные решения. На этот раз на столе Президента проекты экономического толка. Например, как строить жилье по доступным ценам? И здесь обратили внимание на компании, которые набивают карманы за счет искусственного завышения стоимости работ. Как показала практика, застройщик может успешно развиваться и при рентабельности в 5 %. В дальнейшем именно такие проекты теперь будут реализовываться в первую очередь.

Борьба с необоснованным посредничеством





Президент поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой



Еще один вопрос касался профессионального пенсионного страхования работников, которые трудятся в неблагоприятных условиях. Есть предложение предоставить этой категории граждан право получать досрочную пенсию. На особом контроле вопрос обращения с отходами товаров и упаковки. Президент поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой.