Президент Беларуси провел совещание с руководством Совмина

Эффективность работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда в бюджетных организациях. Во Дворце Независимости Президент провел совещание с руководством Совмина. После масштабного обсуждения основных аспектов развития экономики в широком составе неделю назад сегодняшнюю встречу можно назвать контрольной сверкой курса. Обсуждался бюджет и работа реального сектора. Главная задача - обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов. На повестке совещания оплата труда бюджетников, это 850 000 человек - правительство предлагает здесь серьезные новшества. Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержку найдут только те изменения, которые будут на пользу людям. Говоря о вопросах государственного соцстрахования, белорусский лидер акцентировал внимание на том, что любые корректировки в этой сфере должны быть тщательно продуманы. Речь также шла об управлении предприятиями и расходовании госсредств. В целом Александр Лукашенко ждет от правительства согласованности и последовательности действий.