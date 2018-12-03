3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент Беларуси провел совещание с руководством Совмина
Эффективность работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда в бюджетных организациях. Во Дворце Независимости Президент провел совещание с руководством Совмина. После масштабного обсуждения основных аспектов развития экономики в широком составе неделю назад сегодняшнюю встречу можно назвать контрольной сверкой курса. Обсуждался бюджет и работа реального сектора. Главная задача - обеспечить сбалансированность и устойчивость государственных финансов. На повестке совещания оплата труда бюджетников, это 850 000 человек - правительство предлагает здесь серьезные новшества. Александр Лукашенко подчеркнул, что поддержку найдут только те изменения, которые будут на пользу людям. Говоря о вопросах государственного соцстрахования, белорусский лидер акцентировал внимание на том, что любые корректировки в этой сфере должны быть тщательно продуманы. Речь также шла об управлении предприятиями и расходовании госсредств. В целом Александр Лукашенко ждет от правительства согласованности и последовательности действий.
Одно из предложений Совмина касалось закрепления высших должностных лиц в качестве представителей государства в наблюдательных советах. Главное требование Президента - подойти к этому вопросу без формализма, четко разграничив полномочия. Это должны быть в первую очередь компетентные люди. Предложение будет доработано, дополнительно пройдет обсуждение с бизнес-кругами. Окончательный вариант будет представлен Главе государства до конца года. Аргумент правительства - если выстроить систему управления, то это позволит предприятию вернуть вложенные в него средства и работать эффективнее.
Отдельно в ходе совещания остановились на работе некоторых предприятий. В частности, обсуждались варианты развития ОАО "Сукно" и решение проблем экспортных продаж "Камволя". На этих производствах легпрома, мягко говоря, не все гладко. Глава государства требует системного подхода к вопросу повышения эффективности работы госпредприятий.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все