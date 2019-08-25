Президент Беларуси провел совещание с силовым блоком страны

Мнимым "вершителям судеб" не место в системе

Первая претензия Президента и общества к силовикам - чванство и жестокость, не характерные для спокойной Беларуси. Примеров сравнительно немного, но каждый случай смакуется в пабликах и новых медиа. В итоге для авторитета власти и ощущения справедливости в обществе “палочные” методы обходятся дороже самих преступлений.





Вот яркий пример. Убийство девятилетней давности предпринимателя - директора по продажам подержанных автомобилей. За время следствия под подозрением были четверо - бывшие и действующие сотрудники фирмы. Все оправданы, но месяцы в СИЗО, жесткость допросов и пятно на репутации простыми извинениями не снять.





Цель правосудия - восстановить справедливость, а не утрамбовать подозреваемого и его близких. Значит, важны гуманность и методы работы силовиков. В Беларуси не практикуют полицейский евросоюзовский стандарт - газ, броневики, конная полиция и массовые облавы по неблагополучным районам. Но фактов давления на судей и адвокатов в той системе гораздо меньше.

Неприкасаемых и неподконтрольных нет

Давление на судей - абсолютное зло. Мало того, что страдает невиновный, так еще сама система идет в разнос.



Глава Верховного суда заверяет - случаи единичные, но существуют. В качестве антидота цифровизация - когда следствие не спрятать в десятках томов дела и последствия для силовиков по каждому факту давления.

Изъяны отчетности - "палочно-галочная"система

Защита невиновного или железобетонные доказательства вины

Факты намеренной клеветы приводит Верховный суд. Две типичные ситуации. Первая: чиновник не берет взяток и не идет на нарушение закона. Пишется донос, а пока идет разбирательство, с его более покладистым коллегой решают все вопросы.



Второй характерный пример - в бизнесе. Убрать конкурента на время также порой удается простым оговором. Время, как известно, - деньги, а репутация - и вовсе главный актив предпринимателя.