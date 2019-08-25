3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
Президент Беларуси провел совещание с силовым блоком страны
Мнимым "вершителям судеб" не место в системе
Первая претензия Президента и общества к силовикам - чванство и жестокость, не характерные для спокойной Беларуси. Примеров сравнительно немного, но каждый случай смакуется в пабликах и новых медиа. В итоге для авторитета власти и ощущения справедливости в обществе “палочные” методы обходятся дороже самих преступлений.
Вот яркий пример. Убийство девятилетней давности предпринимателя - директора по продажам подержанных автомобилей. За время следствия под подозрением были четверо - бывшие и действующие сотрудники фирмы. Все оправданы, но месяцы в СИЗО, жесткость допросов и пятно на репутации простыми извинениями не снять.
Цель правосудия - восстановить справедливость, а не утрамбовать подозреваемого и его близких. Значит, важны гуманность и методы работы силовиков. В Беларуси не практикуют полицейский евросоюзовский стандарт - газ, броневики, конная полиция и массовые облавы по неблагополучным районам. Но фактов давления на судей и адвокатов в той системе гораздо меньше.
Неприкасаемых и неподконтрольных нет
Давление на судей - абсолютное зло. Мало того, что страдает невиновный, так еще сама система идет в разнос.
Глава Верховного суда заверяет - случаи единичные, но существуют. В качестве антидота цифровизация - когда следствие не спрятать в десятках томов дела и последствия для силовиков по каждому факту давления.
Изъяны отчетности - "палочно-галочная"система
Защита невиновного или железобетонные доказательства вины
Факты намеренной клеветы приводит Верховный суд. Две типичные ситуации. Первая: чиновник не берет взяток и не идет на нарушение закона. Пишется донос, а пока идет разбирательство, с его более покладистым коллегой решают все вопросы.
Второй характерный пример - в бизнесе. Убрать конкурента на время также порой удается простым оговором. Время, как известно, - деньги, а репутация - и вовсе главный актив предпринимателя.
Позиция Президента - фиксировать каждый случай. "У нас не 37-ой, чтобы по доносам людей ломать. Но если уж "взял" чиновник или "дал" предприниматель - то по всей строгости закона".
Отсюда итоговые поручения Администрации Президента, губернаторам и Совбезу - вскрывать несправедливость и уметь защищать репутацию власти. Необходимый импульс системе уже придали с высшего уровня.
Со своей стороны гарант конституции и прав граждан гарантирует, что правоохранительную систему не нагнут и не сломают. Изъяны не фатальны, безопасность и справедливость в Беларуси на уровне. Хотя совершенству нет предела - особенно, если общество воспринимает государство и его суверенитет как свое, народное, достояние.
Президент
Все
Президент Беларуси высказался о демарше Дуды на климатическом саммите в Баку
Президент Беларуси дал комментарий о выходе из президентской гонки Чемодановой и Бобрикова
Лукашенко о женщине-Президенте: Пока в Беларуси есть женские президенты - пусть будут мужики
Снос старых сельхозобъектов - 14 ноября "На контроле Президента"
Политика
Все
Общество
Все
Могут ли жильцы потребовать изменения графика вывоза мусора, разъяснил министр ЖКХ
Мининформ Беларуси выявил нарушения закона о СМИ на пяти интернет-ресурсах
Возможно, будут покушения на людей - эксперт о рисках на будущих президентских выборах в Беларуси
Лукьянов: Белорусская молодежь развивает, созидает и только строит, но никогда не разрушает
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
В Польше белорусский автобус съехал в кювет - есть пострадавшие
Биоконсерванты по завышенным ценам поставляли в Брестской области. Ущерб - более 2,5 млн рублей
Нетрезвая минчанка избила 5-летнюю дочь за плохую уборку - возбуждено уголовное дело
В столице Бразилии у здания Верховного суда прогремели два взрыва