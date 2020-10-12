Президент Беларуси провел телефонный разговор с лидером Таджикистана

Глава государства провел сегодня телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Александр Лукашенко поздравил коллегу с убедительной победой на президентских выборах. Затронут широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуация в мире. В частности, лидеры подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.

Что касается белорусско-таджикского сотрудничества, его характер определили как динамичный. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, странам удается значительно наращивать товарооборот. За полгода 2020-го (по сравнению с 2019-м) он вырос в 2,5 раза. В этой связи президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран и расширение взаимных поставок продукции.