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Президент Беларуси провел телефонный разговор с лидером Таджикистана
Глава государства провел сегодня телефонный разговор с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Александр Лукашенко поздравил коллегу с убедительной победой на президентских выборах. Затронут широкий спектр тем: развитие двусторонних отношений, события в регионе, ситуация в мире. В частности, лидеры подробно обсудили ситуацию в Кыргызстане, коснулись и событий в Нагорном Карабахе.
Что касается белорусско-таджикского сотрудничества, его характер определили как динамичный. Несмотря на кризисные явления в мировой экономике, странам удается значительно наращивать товарооборот. За полгода 2020-го (по сравнению с 2019-м) он вырос в 2,5 раза. В этой связи президенты выступили за дальнейшее углубление промышленной кооперации, в том числе для выхода на рынки третьих стран и расширение взаимных поставок продукции.
Еще одной отдельной темой разговора стал COVID-19. Как подчеркнул Эмомали Рахмон, в Таджикистане ситуация абсолютно контролируемая. В целом главы государств обменялись опытом по противодействию распространению инфекции.
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