Президент Беларуси провел встречу с Михаилом Гуцериевым

Cегодня Президент встретился с председателем совета директоров компании "Славкалий" Михаилом Гуцериевым. Под патронатом российского бизнесмена в стране осуществляется ряд благотворительных проектов - возведение храма, школы. Но главное детище инвестора - строительство Нежинского горно-обогатительного комбината в Минской области. Подобный национальный проект осуществляется и в Петрикове. Беларусь уже сейчас является одним из лидеров в производстве и реализации калийных удобрений. С вводом этих объектов страна укрепит позиции на мировом рынке.