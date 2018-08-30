Президент Беларуси провел встречу с послом России

Как отметил Александр Лукашенко, интересы Минска и Москвы никогда не противоречат друг другу.

Белорусский лидер поблагодарил дипломата за многолетнюю и плодотворную работу. Александр Суриков завершает дипмиссию в нашей стране. Он по праву носит статус дуайена. Так в дипломатии называют старшего по времени пребывания в той или иной стране посла. Суриков руководил российской дипмиссией в Минске более 12 лет.

На это время пришлись разные события: и рекордный за всю историю товарооборот между странами - почти 44 миллиарда долларов в 2012 году, и многочисленные споры - газовые, молочные, нефтяные, которые также повлияли на экономические отношения Минска и Москвы. Фигура Александра Сурикова ассоциируется и с повышением эффективности Союзного государства, укреплением межрегионального сотрудничества.

Сегодня во Дворце Независимости стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского взаимодействия и итоги недавних переговоров лидеров двух стран в Сочи.

По случаю завершения дипмиссии в знак благодарности за продуктивную работу Глава государства преподнес Александру Сурикову несколько подарков. Один из них очень символичный - картина. Это карта Беларуси с изображением главных достопримечательностей. Страна, с которой была связана огромная часть не только профессиональной - жизни дипломата.

А новым послом России в Беларуси станет Михаил Бабич. Его кандидатура была согласована президентами двух стран заранее. Кроме того, Владимир Путин назначил Михаила Бабича и своим специальным представителем по развитию торгово-экономического сотрудничества с Минском. Особенно на слуху в последнее время тема двустороннего взаимодействия. Главный повод - недавние переговоры лидеров в Сочи.