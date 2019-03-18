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Президент Беларуси провел встречу с послом Турции
Официальный визит Президента Беларуси в Турецкую Республику намечен на середину апреля
Об этом стало известно сегодня во время встречи Александра Лукашенко и посла этой страны во Дворце Независимости. Белорусский лидер предложил руководителю дипломатической миссии обсудить все накопившиеся вопросы и темы. Отметим, что за последние годы отношения стран заметно окрепли как на политическом, так и экономическом уровнях. За предыдущие двенадцать месяцев товарооборот достиг почти миллиарда долларов. При этом заметно подрос в первую очередь белорусский экспорт - на 140 процентов. Ведется работа и по созданию сборочных цехов предприятий "Амкодор" и "Гомсельмаш" на территории Турецкой Республики. В свою очередь Глава государства выразил уверенность, что в отношениях Минска и Анкары большой задел для дальнейшего роста.
Дипломатическим отношениям Беларуси и Турции уже более двадцати пяти лет
Президенты Александр Лукашенко и Реджеп Эрдоган периодически обмениваются визитами, последний из которых состоялся в 2016 году. А в феврале политики имели возможность обменяться мнениями в рамках неформального общения в Сочи.
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