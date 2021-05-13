Президент: Мы делаем Конституцию будущего нашего государства

Как идет работа по обновлению Основного закона? Сегодня об этом говорил Александр Лукашенко с руководителями Конституционной комиссии. Они инициировали встречу, чтобы сверить часы. Это и возможность оценить промежуточные итоги работы авторитетной команды. Глава государства неоднократно подчеркивал: деятельность комиссии должна быть максимально открытой для людей. Ее участникам поручено разработать предложения по изменению Основного закона и обеспечить их всенародное обсуждение. И уже активно поступают конкретные идеи. Все достаточно интенсивно включились в эту работу.

Всего в составе Конституционной комиссии 36 человек. Это представители госорганов, общественных объединений, реального сектора и науки, юристы. Комиссия собиралась трижды на заседания. Уже подготовлены изменения по разделам, где идет речь об основных правах и свободах человека и гражданина, об избирательной системе, а также блок предложений о возможном перераспределении полномочий между Президентом и правительством. Завтра члены Конституционной комиссии намерены обсудить вопрос о функциях и полномочиях парламента.

П. Миклашевич о Конституционной комиссии: Работа продолжается в плановом порядке





Важнейшая задача перед Конституционной комиссией - найти оптимальный вариант перераспределения властных полномочий между Президентом, правительством и парламентом при сохранении президентской формы правления. Сегодня на встрече с Президентом обсуждались некоторые аспекты этого перераспределения", - пояснил он. В процессе такого перераспределения, по его словам, важно, с одной стороны, сохранить сильную президентскую власть, а с другой - увеличить активность правительства и парламента Петр Миклашевич, председатель Конституционной комиссии, председатель Конституционного суда Беларуси

В целом все идет в плановом порядке, рассказал Петр Миклашевич. Это масштабная аналитическая работа. В том числе и обращений граждан, а их тысячи. Комиссия аккумулирует все, чтобы внести выработанные предложения по изменению Основного закона Президенту до 1 августа. Проект новой Конституции до референдума пройдет широкое общественное обсуждение на разных уровнях.

И сегодня глава государства подписал указ, по которому срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода. Согласно предыдущему указу, этот период был продлен до 10 мая включительно.