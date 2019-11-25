Президент Беларуси проводит встречу с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции

Развитие диалога с Евросоюзом и новые проекты официального Минска со Стокгольмом и Хельсинки. Президент Беларуси в эти минуты проводит встречу с двумя министрами иностранных дел - Финляндии и Швеции. Во время общения Александр Лукашенко обозначит, какими видятся перспективы взаимодействия с Европейским союзом и, в частности, двусторонние отношения со странами Северной Европы. Что касается контактов с ЕС, то в этом направлении, особенно в последнее время, наблюдается позитивная динамика. Прежде Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что Беларусь открыта к партнерству и развитию диалога со странами Евросоюза на основе взаимоуважения и учета наших национальных интересов.



