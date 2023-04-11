3.72 BYN
Президент Беларуси проводит встречу с первой леди Зимбабве
Президент Беларуси проводит встречу с первой леди Зимбабве
Президент Беларуси Александр Лукашенко проводит встречу с первой леди Зимбабве Оксилией Мнангагвой, пишет БЕЛТА.
Как сообщалось, супруга Президента Зимбабве Оксилия Мнангагва посещает Беларусь в развитие договоренностей на уровне глав государств о сотрудничестве в гуманитарной области. Приоритетное внимание - сферам материнства, детства, здравоохранения, детского питания. За неделю пребывания в Беларуси Оксилия Мнангагва посетила ряд предприятий и организаций Минздрава, ОАО "Беллакт" в Гродненской области, провела встречи в МИД, по линии БСЖ, побывала в мемориальном комплексе "Хатынь".