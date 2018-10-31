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Президент Беларуси рассчитывает на улучшение отношений с США
Минск в эти дни стал крупнейшей площадкой политического диалога. Встреча основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в белорусской столице, - возможность на высоком уровне обсудить международную повестку и расширить взаимодействие с партнерами.
Важнейшая двусторонняя встреча прошла во Дворце Независимости. Центральной темой разговора Президента Александра Лукашенко и помощника Госсекретаря США по европейским и евразийским делам Аарона Уэсса Митчелла стали двусторонние белорусско-американские отношения, а также вопросы мировой и региональной повестки дня. Стороны отметили прогресс в отношениях, который происходит в последнее время, и выразили заинтересованность в наращивании политического и экономического сотрудничества.
В то же время этот визит претендует на статус исторического в отношениях официальных Минска и Вашингтона.
В повестке визита американского дипломата, кроме вопросов обеспечения глобальной и региональной безопасности и деэскалации напряженности в европейском регионе, и перспективы торгово-экономического сотрудничества.
В прошлом году белорусский экспорт услуг достиг самого высокого уровня в истории двусторонних отношений - 570 миллионов долларов. Главные статьи экспорта - компьютерные разработки, телекоммуникационные и информационные услуги.
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