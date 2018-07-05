3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси: Решающую роль в повышении боеспособности наших Вооруженных сил играют военные кадры
Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. Глава государства также отметил, что белорусы как никакая другая нация ценят мир, безопасность и независимость. Эти важнейшие достижения нашего народа нуждаются в надежной защите. Поэтому Беларусь и проводит миролюбивую политику. Это актуально особенно сегодня, когда на планете идут вооруженные конфликты, а система международной безопасности проходит самую серьезную проверку за долгие десятилетия.
На военнослужащих лежит особая ответственность за безопасность, но и внимание к их достижениям не менее пристальное. Так, за отличные успехи в учебе Президент вручил благодарность выпускникам военных вузов, это 21 офицер. Среди отличников подготовки уже бывшие ученики факультета генштаба Вооруженных Сил Беларуси и Института национальной безопасности. Пополнился и высший офицерский состав. Очередные воинские звания генерал-майора получили Андрей Федин, Александр Панфёров и Александр Науменко. Генеральское пополнение и у МВД - Иван Кубраков и Александр Астрейко. У начальника Гродненской региональной таможни Андрея Ковальчука персональное звание государственного советника таможенной службы третьего ранга.
Торжественное мероприятие проходило после Дня Независимости - знак особого уважения к офицерам страны. Отметил Президент и сам военный парад на 3 Июля. Он стал лучшим в истории независимой Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
На обновленном участке трассы М8 открылось движение транспорта
В Минскэнерго предупредили минчан о возможном изменении цвета воды в кранах. В чем причина?
Забота о людях: новые скорые и медоборудование получил 432-й военный клинический медцентр
Стоматология, педиатрия и узкопрофильные врачи - новую поликлинику открыли в Смолевичах
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов