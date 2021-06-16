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Президент Беларуси: Решение о создании территориальной обороны подтвердило свою целесообразность

Территориальная оборона - главная тема в президентском графике среды. Александр Лукашенко продолжает работу в регионах. Сегодня глава государства приехал в Шклов.


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