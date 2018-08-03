Президент Беларуси с рабочей поездкой посещает Миорский район Витебской области

В центре внимания - целый комплекс актуальных для аграриев задач. Это, во-первых, ход уборочной кампании в целом по стране и в частности в северном регионе. Также Главу государства информируют о выполнении госзаказа на продажу зерна и заготовку кормов для животноводческой отрасли. Здесь главный акцент - на прогрессивные технологии, которые позволят обеспечить качественную работу животноводческих комплексов в зимний период. В ходе поездки идет речь и о социально-экономическом развитии региона. В частности, в Миорской центральной районной больнице по поручению Главы государства завершили строительство и ввели в эксплуатацию новый корпус. Он начал работу в мае. В одном блоке разместились приемное, хирургическое, педиатрическое, акушерское, физиотерапевтическое отделения, отделение анестезиологии и реанимации, операционно-перевязочный блок и диагностические кабинеты. Подробности визита Президента в Витебскую область - в наших следующих выпусках.