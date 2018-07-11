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Президент требует восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода
Такое поручение Александр Лукашенко дал сегодня, посещая это предприятие. На заводе Главе государства доложили о состоянии производственной и финансово-хозяйственной деятельности и вариантах развития. Также Президент ознакомился с технологическими процессами ремонта авиационной техники. Особое внимание - перспективам городского поселка Болбасово, где и расположен сам завод. История предприятия берет свое начало с июля 1941 года - времени формирования второго авиаремонтного поезда Военно-воздушных сил Балтийского флота. С декабря 1956 предприятие располагается на аэродроме Болбасово в Оршанском районе. На заводе организован капитальный ремонт и модернизация военной и гражданской авиационной техники, включая различные модификации вертолетов Ми-8 и Ми-24. А также ремонт оборудования, комплектующих, агрегатов и контрольно-проверочной аппаратуры. Активно осваивается и ремонт вертолетов типа Ми-26 и самолетов типа L-39.
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