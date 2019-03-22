Президент Беларуси с рабочим визитом посетил Барановичи и Барановичский район

Начинаем выпуск с рассказа о главном событии дня - поездке Президента в Брестскую область. Рабочий визит Главы государства на этот раз стал поводом для обсуждения самого широкого спектра вопросов. От роли Беларуси на глобальной политической арене до локальных задач и конкретных поручений в экономике, социальной сфере и спорте. К слову, совсем недавно во время "Большого разговора" как раз и был сделан анализ самых проблемных и волнующих тем для белорусов. А встреча с активом района и города Барановичи - хороший повод на месте обсудить все обращения. С ними, к слову, Александр Лукашенко лично внимательно ознакомился.



Согласно исследованиям, больше всего людей волнует рост цен. Этот вопрос поднял Президент, а чуть позже озвучили и сами жители райцентра. Также обсуждались рабочие места, выплаты и размеры зарплат и пенсий. Эти социальные маркеры были и остаются ключевыми для всех регионов. Но особый акцент будет сделан на 11 городах, где в ближайшие два года должно быть обеспечено ускоренное социально-экономическое развитие. Поездка в Барановичи - это прямое продолжение работы, которая началась еще в прошлом году в Оршанском районе. Конечно, каждый регион уникален и должен сполна реализовать именно свой экономический потенциал. Будь-то упор на сельское хозяйство, инвестиции или новейшие технологии, нужен хозяйственный подход. В конце концов, и по чистоте улиц часто составляют впечатление о стране в целом.



Отдельно говорил Президент о том, как мир сейчас смотрит на Беларусь. Уже не приглядываясь, а, скорее, рассчитывая на поддержку. Суверенного государства, которое практически без природных ресурсов стало богатым ресурсом человеческим. Вопросы от жизни и разговор о главном - в сюжете Андрея Кривошеева.



Барановичи как промышленно-логистический и аграрный центр страны для повторения оршанского проекта выбран неслучайно. Да, здесь объективно меньше проблем, но решаемые задачи гораздо шире. Так, здесь своя крепкая промышленность - от "Атланта" до "Бархима", плюс гиганты еще советской индустрии - республиканского уровня, требуют внимания. Здесь же типичная для юга Беларуси смена климата. Например, то, что прежде считали яблочным краем, уже сегодня - экспериментальное поле для виноградной лозы. На переднем плане и народные вопросы: цены, зарплаты, занятость, благоустройство, дороги и тарифы. Открывая совещание с активом в райисполкоме, Президент подчеркивает: услышаны все, даже анонимы с форумов, а вот реакция будет публичной и показательной - так, чтобы весь третий уровень из 11 крупных городов от Орши до Полоцка привести в порядок за 2 года.



Ожидал ли полуанонимный "горожанин Максим" с оппозиционного сайта "Солидарность", что ему персонально ответит Глава государства? Вряд ли. Как и еще примерно 200 человек, что задали "типичные" вопросы накануне приезда. Многие заметили: перед визитом вылизали город, а тот самый "горожанин Максим" подхватил: почаще приезжайте - все будет блестеть и работать. На иронию Президент отвечает серьезно: буду приезжать и спрашивать, и не только с власти, но с общества, которое само должно отвечать за чистоту подъезда, двора или детской площадки. Это же ваш город и ваш район.





Сегодня Беларусь во всех своих проектах стала эпицентром внимания. Смотрят и с запада, и с востока, как справляется суверенная страна с тысячей задач. Непросто. Но период санкций выдержали. Запас прочности, как хороший бетон в фундаменте дома, набрали. Президент подчеркивает: хватит затягивать пояса, обществу нужно развитие. И на примере Орши мы показали, как его запустить даже в самом сложном регионе. Для оставшихся 10 крупных городов, включая Барановичи, будет легче.



Народный запрос посмотрели не только по публикациям СМИ и социальным сетям. Исследование в канун приезда показало и реальный уровень доверия к местной власти, и основные проблемы. Судя по цифрам, больше половины брестовчан доверяют губернатору и районной вертикали - высокий показатель с учетом сложности задач. И первая из них - соотношение цен и зарплат.



О зарплатных скачках - в анализе Комитета госконтроля. В декабре всеми правдами-неправдами дотянули среднюю до 1000, но уже через пару месяцев откатились до 800 в городе и 750 по району. Вниз потянули сложные предприятия - "Бархим" не держит конкуренцию с польскими порошками, в сельском хозяйстве минусовало свиноводство, в промышленности - электроламповый и электромеханический. Поручение жесткое - незаработанных денег не платить, но среднюю повысить.





Собственно, о том, как повысить доходы и качество жизни в "узловом" для страны городе и районе, и было все совещание с активом. Напечатать пустые дензнаки или влезть в долги несложно, но ведь следом обвал по примеру Греции или Украины. Значит - начинать с азов, идти от земли и в прямом, и в переносном смысле. Как пример - неухоженные клочки вдоль рек рядом с малыми деревеньками или бывшие плодовые сады еще с советских времен. Решение есть - нетипичные для Беларуси культуры. Климат уже позволяет и виноградную лозу, и лук, и малые фермерские хозяйства, выпускающие дорогую "зеленую", читай - экологически чистую продукцию.



Барановичский район к "зеленым технологиям" и новому климату уже приспосабливается. В двух хозяйствах от картофеля ушли на корма и элитное зерно. Советские яблоневые сады, от которых сегодня одно название осталось, пересадили. На малые лоскуты земли пригласили фермеров - у них и грибы, и голубика, и элитная морковь.



Сады и клочки земли в поймах рек, казалось бы, в масштабах страны вопрос не самый значительный. Но на этом примере весь рачительный подход к инвестициям в землю и производство. Делаем не ради "вала", а только под запросы рынка с максимальной прибылью. На это ориентирует Президент и неписанные законы здоровой региональной экономики.



А как сегодня в Брестской области и Барановичском районе - ставка на крупные холдинги и диверсификацию рынков. Лидер Брестчины - "Савушкин продукт", в районе почти половину сельского хозяйства тянет птицефабрика "Дружба", сюда уже и мясо-молочное животноводство подключили. Президент предупреждает: ставка на один продукт или один рынок, пусть и союзный, недопустимо опасно. Важно столбить новые рынки и страховать себя от недобросовестной конкуренции.

От сельского хозяйства к строительству. И в области, и в районе примерно одинаковые проблемы. Государственные стройтресты обслуживают госзаказ, а это дешевые квадраты и часто убыток. На выгодных площадках жируют частники. В Минске ломят за метр выше 2000 долларов, конкурентов из регионов не пускают заработать. Поручение лидера - частникам довести 5 % рентабельность с метра, гострестам - выделить хорошую землю и дать заработать, не на людях - на конкуренции.

Прикладной вопрос, что и как строить в Барановичах: Президент поддержал идею поселков-спутников, город не должен ощетиниться высотками и вобрать в себя весь район. 200 000 жителей - это оптимальный размер, комфортный для горожан.

Кроме жилья, народный запрос - это дороги. Мэр признается, из 440 километров дорожного фонда за 5 лет полностью обновят только около 40, при этом качественный асфальт - всего около 15. Да, уходим от ямочного ремонта, но средств на все убитые километры разом точно не хватит.

Президент парирует: дороги могут служить и по 15 лет, если соблюдать технологию и не давать воровать подрядчикам - проверено лично.

Воруют, к сожалению, не только дорожники. В докладе главы Комитета госконтроля - вопиющие факты черного посредничества. Фирмы-прокладки завышают цены в десятки раз - платят за этот беспредел и город, и страна в целом.

Президент реагирует: больше предупреждать не будем, все, кого поймали на коррупции, ответят по закону.

О промышленности города и района - один из главных кураторов проектов развития Михаил Мясникович. Опытный управленец предлагает пакетный принцип для каждого региона - отработано в Орше, но детально останавливается на тех предприятиях, где нужна помощь Минска.

Например, новое компрессорное производство для "Атланта" - это не только рабочие места и свой рынок, но и перспективная ниша для экспорта. Для ускоренной модернизации нужны управленческие решения, Президент разрешает ускорить тендер, но под личную ответственность.

Еще пример - местный производитель бытовой химии "БарХим". Государство помогло с модернизацией, но продукция не выдержала конкуренции с украинскими и польскими стиральными порошками. Местные жители жалуются: предприятие на дне, зарплаты мизерные, решение, скорее всего, в поиске новой команды управленцев и новом бизнес-плане. У отдельных либералов есть соблазн завод закрыть, как предлагали похоронить не менее известное БХБО.

Сегодняшнее совещание с активом района - только старт большой кампании. А потому каждый бизнес-план каждого предприятия пока подробно не рассматривают. Но только пока. Жесткий срок от Президента - первое полугодие. Начиная со второго никакие отговорки работать не будут.

И еще тема, которая, по сути, стала сквозной сегодня, - качество жизни и экология. От благоустройства дворов и чистоты улиц до переработки отходов. Брест и так пионер в современной переработке мусора, раздельный сбор и рентабельный бизнес на вторсырье. Проблема актуальна и для 11 крупных райцентров, включая Барановичи, и тут два рецепта: организовать людей и вложить деньги, но не в уборку улиц, а в современные мощности, которые окупят себя здоровьем народа.

Если бы мы были рачительнее, были бы богаче: вполовину рентабельное производство с ЕБРР договорились под низкий процент, это выгодно.

Этот разговор с мэром города неожиданно продолжился уже на площади перед райисполкомом. Лично снять приезд Президента на гаджеты, а если повезет, то и задать вопрос в центре собрались небезразличные горожане. Возможно, как раз те, что писали в соцсети о своих проблемах до визита. Лидер не стал избегать прямого диалога и буквально подошел к людям, чтобы ответить на наболевшее. Экология, цены, зарплаты, новая электрификация, дороги и пенсии - ответы прозвучали на все вопросы.