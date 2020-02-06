Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Россию

Борт номер один чуть более часа назад приземлился в аэропорту Сочи. Со своим коллегой Владимиром Путиным Александр Лукашенко, как ожидается, проведет переговоры завтра. Повестка дня обещает быть насыщенной. В частности, главы государств продолжат поиски решений вопросов белорусско-российских отношений.