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Президент Беларуси с рабочим визитом прибыл в Россию

Борт номер один чуть более часа назад приземлился в аэропорту Сочи. Со своим коллегой Владимиром Путиным Александр Лукашенко, как ожидается, проведет переговоры завтра. Повестка дня обещает быть насыщенной. В частности, главы государств продолжат поиски решений вопросов белорусско-российских отношений.

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