Президент Беларуси сделал кадровые назначения в КГБ и МВД

Кадровое усиление. Сегодня высокие должности в КГБ и МВД получили три человека. Все лично пообщались во Дворце Независимости с Главой государства.



Президент назначил Сергея Теребова первым заместителем председателя КГБ Беларуси. До этого он возглавлял управление по Гомельской области. Место вакантным не осталось: в регионе будет работать Александр Мельников. Также стало известно имя первого заместителя министра внутренних дел - начальника криминальной милиции. Теперь это Геннадий Казакевич. К слову, специалист по наркоконтролю и противодействию торговле людьми.



По итогам разговора участники отметили: специфика работы и МВД, и КГБ совершенствуется каждый год, равно как появляются и новые вызовы, с которыми приходится сталкиваться. Вместе с тем ключевые направления остаются прежними: борьба с коррупцией, криминалом, обеспечение национальной безопасности.



