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Президент Беларуси с рабочей поездкой в Шкловском районе Могилевской области
Александр Лукашенко обсудил с чиновниками развитие региона в целом и посетил завод газетной бумаги. Предприятие в прошлом году произвело продукции на 75 миллионов рублей, что на 17 % больше по сравнению с 18-м. Однако ситуация по-прежнему не из легких. Основные торговые партнеры на внешних рынках: Узбекистан, Иран, Украина и Турция.
Во время визита Глава государства заострил внимание на проблемных вопросах, а их не мало. Инвестиционный проект по созданию бумаги - основы для декоративных материалов - так и не вышел на контрактные параметры производства. А это потеря чистой прибыли. Руководство завода обещало Александру Лукашенко разрешить все проблемы с оборудованием до конца года. Президент жестко отметил, что по срокам спросит лично с директора.
Ситуация в области, положение дел на "Белшине", предприятии "Химволокно". По каждому - детальный разбор Президента.
Александр Лукашенко прямо перед началом визита решил изменить маршрут рабочей поездки. Глава государства посетит и другие предприятия. Подробности - в следующих выпусках новостей.
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