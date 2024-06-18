Президент Беларуси собрал заседание Совбеза в развитие новой Концепции нацбезопасности

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал заседание Совета безопасности в развитие принятой недавно на Всебелорусском народном собрании новой Концепции национальной безопасности. На рассмотрение членов Совбеза вынесен проект нормативного правового акта, связанного с вопросами оценки состояния национальной безопасности, пишет БЕЛТА.



"То есть в тот или иной период времени нам нужно выработать критерий оценки состояния национальной безопасности. Учитывая значимость данного документа, принято решение провести заседание Совета Безопасности и в таком формате его рассмотреть. Как вы помните, на седьмом Всебелорусском народном собрании говорилось о необходимости переработки соответствующих нормативных правовых актов в развитие новой Концепции национальной безопасности, - сказал Президент. - Мы говорили о том, что Концепция национальной безопасности - это публичный документ. Мы солидно изучили его, на диалоговых площадках рассмотрели, а потом утвердили на ВНС. Но в развитие этой Концепции (это в основном общие направления, теория) нужны нормативные правовые акты, которые будут ее конкретизировать и приземлять".



Фактически эти документы являются неотъемлемой частью Концепции, но по сложившейся практике носят закрытый характер.



"Концепция утверждена. Наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления их нейтрализации, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности определены. Здесь все предельно ясно. Республика Беларусь - мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать - тот услышит", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Что касается актуальности тематики нынешнего заседания Совбеза, Президент объяснил ее следующим образом: "Мы говорили о том, что только закрепить отдельные положения в нормативных правовых актах недостаточно. Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сферы и другие. Без прикрас, максимально выверенно и объективно".



В этой связи Александр Лукашенко поставил перед докладчиками ряд вопросов о том, какая работа проведена по совершенствованию действующей системы оценки состояния национальной безопасности; каким образом предлагаемые изменения согласуются с новой Концепцией национальной безопасности. И главное - отражает ли предложенная система оценки реальное состояние дел в каждой сфере национальной безопасности.



"Вы знаете наши требования - формализма и упрощенчества здесь быть не должно", - акцентировал внимание глава государства.



В числе докладчиков на заседании - государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович, министр экономики Юрий Чеботарь и министр обороны Виктор Хренин.



Госсекретариатом разработан проект указа Президента об утверждении документов по реализации Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. После утверждения Концепции на заседании ВНС, это следующий важный этап совершенствования законодательства в данной сфере. "Цель указанного документа - с учетом новых изменений уточнить порядок оценки состояния национальной безопасности на основе системы индикаторов, разработанных для каждой из девяти сфер национальной безопасности, - отметил Александр Вольфович. - Работа над проектом указа строилась по аналогии с подготовкой Концепции национальной безопасности. Мы сохранили в документе все лучшее, положительно зарекомендовавшее себя на практике, и то, что сегодня еще не отработало себя. При этом учли новые предложения, шли от реальной обстановки".



Несмотря на ряд дополнений, в целом структура документа и общий алгоритм работы остались без кардинальных изменений. Как и ранее, за каждой сферой закреплен ответственный орган-координатор и органы-исполнители, которые в соответствии с установленными индикаторами и их пороговыми значениями проводят анализ и предлагают соответствующую оценку. Состояние национальной безопасности в каждой сфере, как и ранее, оценивается по трем критериям: стабильное, неустойчивое и требующее принятия неотложных мер. Это соответствует закрепленным в Концепции понятиям риска, вызова и угрозы национальной безопасности.

