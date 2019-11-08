Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию

11 и 12 ноября Александр Лукашенко совершит официальный визит в эту страну. В Вене пройдут переговоры Главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом (в том числе, в формате "Восточного партнерства"). Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии и в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии, депутатом Нацсовета Себастьяном Курцем.