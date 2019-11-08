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Президент Беларуси совершит официальный визит в Австрию

О развитии отношений и сотрудничества Беларуси и Австрии пойдет речь в начале следующей недели

11 и 12 ноября Александр Лукашенко совершит официальный визит в эту страну. В Вене пройдут переговоры Главы белорусского государства с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. Лидеры обсудят продолжение торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества, которое уже находится на достаточно высоком уровне. В центре внимания будут и политические вопросы: ситуация в регионе и мире, взаимодействие Беларуси с Евросоюзом (в том числе, в формате "Восточного партнерства"). Президент Беларуси в Вене проведет также переговоры с председателем Национального совета Австрии и в формате рабочего ужина встретится с председателем Австрийской народной партии, депутатом Нацсовета Себастьяном Курцем.


В Вене пройдет Австрийско-Белорусский бизнес-форум

Одновременно с визитом Главы государства в Вене будет проходить Австрийско-Белорусский бизнес-форум, в котором примут участие деловые круги стран, в том числе представители крупного бизнеса. Также во время официального визита в Австрию будет подписан ряд двусторонних документов и бизнес-соглашений о развитии сотрудничества по различным направлениям.

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