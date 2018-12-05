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Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию для участия в саммитах ЕАЭС и СНГ

Президент Беларуси совершит рабочий визит в Россию. Завтра Александр Лукашенко примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета и неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Саммиты пройдут в Санкт-Петербурге. Лидеры стран ЕАЭС обсудят дальнейшее развитие интеграционных процессов, реализацию цифровой повестки Союза, формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. В повестку также включены вопросы, которые касаются международной деятельности ЕАЭС, конкуренции на трансграничных рынках, сотрудничества в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг.

В этот же день Александр Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. Это возможность подвести итоги сотрудничества в 2018 году, обсудить выполнение достигнутых ранее договоренностей и дальнейшее развитие взаимодействия в формате Содружества.

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