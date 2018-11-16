Президент Беларуси: Стабильность энергетической системы - залог безопасности страны

Стабильность энергетической системы - залог безопасности страны. Об этом Президент Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования системы управления белорусской энергетикой.

За последнее время в нее было вложено немало средств: только за последние 5 лет привлечено около миллиарда долларов инвестиций. За этот период Беларусь вышла на передовые позиции среди стран СНГ по удельному расходу топлива на производство одного киловатта электроэнергии.

Меньше стали потреблять топлива по импорту. А это заметное снижение валютной нагрузки на экономику - более чем на полмиллиарда долларов. Показательно, что в этом году мы впервые полностью отказались от импорта электроэнергии. Энергосистема Беларуси, считают эксперты, одна из самых надежных и эффективных на постсоветском пространстве, но назрела необходимость устранить недостатки. Энергетика страны может работать эффективнее - резервы для этого есть.

Задача правительства - разработать четкий и реальный план расширения сфер использования электроэнергии в промышленности, АПК, транспортной области, в ЖКХ и IT-секторе. Этот вопрос неразрывно связан с дальнейшим развитием белорусской энергетики. Не затягивать - на это ориентирует правительство Александр Лукашенко.