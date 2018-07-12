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Президент Беларуси требует восстановить эффективную работу Оршанского авиаремонтного завода
И еще одно поручение Главы государства - передача предприятия в структуру госвоенпрома. Главные проблемы завода сегодня - крайне высокая закредитованность, дефицит импортных запчастей и неисполнение инвестором обязательств. Отсюда низкие зарплаты, неритмичная работа по заказам и тяжелое финансовое положение. Александр Лукашенко поручил четко определить планы по развитию завода.
Доложили Президенту и о реализации крупного частного инвестпроекта по строительству промышленно-логистического центра в Болбасове. Проект рассчитан до 2023 года и предполагает замкнуть действующий железнодорожный узел в Орше, два международных автокоридора Запад - Восток и Север - Юг плюс подключить взлетную полосу авиаремонтного завода. Сегодня она в критическом состоянии, покрытие изношено и принимать в основном может только вертолеты. Президент поставил задачу до конца осени вернуть гавани способность принимать воздушные суда любой специализации, в первую очередь транспортной.
Параллельно Президент обратил внимание и на населенный пункт Болбасово, где расположен Оршанский авиаремонтный завод. Глава государства поставил жесткую задачу до 7 ноября завершить благоустройство. Александр Лукашенко пообещал лично приехать в Болбасово осенью и принять работу.
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