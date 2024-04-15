3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент Беларуси учредил нагрудный знак делегата ВНС
Президент Беларуси Александр Лукашенко учредил нагрудный знак делегата Всебелорусского народного собрания. Соответствующий указ №153 глава государства подписал 15 апреля, пишет БЕЛТА.
Документом утверждены положение о нагрудном знаке, его описание и изображение, а также определены описание и форма удостоверения делегата ВНС.
Нагрудный знак выполнен в виде вертикально расположенного государственного флага Республики Беларусь, который развевается на древке. На границе орнамента и красной полосы флага - изображение монумента Победы в Минске, у подножия которого расположен Вечный огонь. На флаге - надпись золотистого цвета "Усебеларускі народны сход". В нижней части нагрудного знака - лавровая ветвь с одиннадцатью листами золотистого цвета, которая огибает флаг.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
Белоруска Стасья Корсак - в десятке лучших в телеконкурсе детской авторской песни "Наше поколение"
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все