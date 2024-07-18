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Президент Беларуси учредил памятный нагрудный знак к 30-летию Управления делами Президента
Глава государства Александр Лукашенко 18 июля подписал указ №296 об учреждении памятного нагрудного знака "30 год Кіраўніцтву справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь", пишет БЕЛТА.
Документом утверждены положение о нагрудном знаке, его описание и изображение.
Нагрудный знак представляет собой круглый медальон, на лицевой стороне которого в центре расположена золотистая эмблема Управления делами Президента Республики Беларусь, а по периметру - золотистое кольцо из орнамента государственного флага и надпись "1994 - 2024". На оборотной стороне - надпись "Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь".
Награждать памятным нагрудным знаком будут работников Управления делами Президента Беларуси и организаций, которые входят в его систему или акции которых находятся в его управлении, если они достигли высоких результатов в служебной (трудовой) деятельности, образцово исполняют свои обязанности, внесли значительный вклад в решение задач, стоящих перед Управлением делами Президента Беларуси. К награде могут быть представлены и иные лица за эффективное содействие в решении обозначенных задач, активное развитие и укрепление межведомственных связей.
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