Президент Беларуси утвердил изменения по вопросам службы в органах внутренних дел

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 сентября подписал указ №353, в соответствии с которым вносятся изменения в ряд законодательных актов. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на пресс-службубелорусского лидера.



В частности, вносятся изменения и дополнения в Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Республики Беларусь в целях приведения его в соответствие с позднее принятыми законодательными актами (Кодексом Республики Беларусь об образовании, законами Республики Беларусь "О борьбе с коррупцией”, "О государственной службе", "О нотариате и нотариальной деятельности", "О регистре населения" и другими), а также для учета практического опыта его применения.



Изменения направлены на повышение эффективности кадрового обеспечения органов внутренних дел, совершенствование правовой и социальной защиты сотрудников.



В частности, вводится новое основание для отказа гражданину в приеме на службу в органы внутренних дел и прекращения этой службы - приобретение гражданства (подданства) иностранного государства. Увеличивается предельный возраст приема на службу с 25 до 28 лет в связи с изменением предельного возраста состояния на службе с 45 до 48 лет.



Предусмотрены дополнительные гарантии членам семьи сотрудника органов внутренних дел в части бесплатного медицинского обслуживания в организациях МВД. Закрепляется возможность обеспечения сотрудников бесплатным питанием по нормам, установленным законодательством, в случаях привлечения их к охране общественного порядка при переводе их на усиленный вариант несения службы.



Сотрудникам органов финансовых расследований, Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и Государственного комитета судебных экспертиз предоставляется право медицинского обслуживания в организациях МВД, санаторно-курортного лечения и оздоровления на условиях и в порядке, который установлен для сотрудников состава органов внутренних дел.



