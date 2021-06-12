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Президент Беларуси утвердил новые положения о Совете безопасности

Документ обновляет и актуализирует нормы, регламентирующие деятельность Совета безопасности. Также направлен на повышение его роли в защите независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя Беларуси, поддержании гражданского мира и согласия в стране, противодействии экстремизму и борьбе с терроризмом.


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