Президент Беларуси утвердил план подготовки законопроектов на 2023 год

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, которым утвержден план подготовки проектов законодательных актов на 2023 год. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В 2023 году планируется подготовить 30 проектов законов. В их числе как принципиально новые законы ("О потребительском кредите (микрозайме)", "Об аккредитации в Национальной системе аккредитации", "О независимой оценке и сертификации квалификаций", "Об обращении с генетическими ресурсами"), так и направленные на системную актуализацию действующих законов. Из запланированных к подготовке проектов законов 23 будут внесены в парламент правительством.