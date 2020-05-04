Президент Беларуси в формате видеоконференции провел переговоры с президентом Молдовы

Президент Беларуси только уже в формате видеоконференции провел переговоры с главой Молдовы. Такое общение состоялось по инициативе Игоря Додона.

Много, конечно, в это время малоприятных новостей, но эти майские дни особенно заставляют задуматься об истинной ценности жизни, вспомнить ратный подвиг наших героев и значимость победного дня, который 75 лет назад подарил нам будущее. Потому и беседу оба лидера начали с теплых взаимных поздравлений по случаю наступающего праздника – юбилея Победы.

Александр Лукашенко рассказал коллеге, что в нашей стране к параду и всем сопутствующим мероприятиям подходят крайне серьезно в плане безопасности. Обсудили лидеры и саммит ЕАЭС. Он запланирован на вторую половину мая в Минске. В целом, несмотря на онлайн-формат, актуальных тем для обсуждения было достаточно. Алексей Волков с подробностями.





Белорусы готовятся ко Дню Победы

75 лет Великой Победе. До большого праздника совсем недолго, кажется, сейчас он важен как никогда для морального духа нации. Мол, тогда же одержали верх над коричневой чумой - нацизмом. Значит, и с вирусами извне справимся. Но время такое, что и к параду нужен осторожный подход.

Цветущие яблони, теплая весенняя погода и позитивный настрой. Ветераны принимают поздравления, к монументам несут цветы.

. С одной стороны, это невероятная благодарность героям Победы, с другой - глубокая память о тех, кто боролся за наш мир. Вряд ли ветераны Великой Отечественной представляли, что спустя 75 лет планета разделится закрытыми границами. Но таково сейчас время.

Оно определило и формат сегодняшнего общения двух президентов. Александр Лукашенко и Игорь Додон говорили по видеосвязи. Тема номер один - юбилей Великой Победы. И к нему Беларусь, безусловно, готовилась. А как иначе? Ведь сохранить память и историческую правду о Великой Отечественной - важнейшая задача уже нашего поколения. Потому никакие глобальные мировые перипетии не могут стать поводом, чтобы забыть или вычеркнуть праздничную дату из белорусского календаря.

А. Лукашенко провел переговоры с президентом Молдовы по видеосвязи

Беларусь потеряла в Великой Отечественной каждого третьего. Сожженные деревни, разрушенные города, искалеченные судьбы. Эта тема близка каждой семье. Во всех уголках страны сотни мемориалов и памятников. А ветераны - настоящие герои нашего времени. И военный парад для них - часть жизни. Это всегда и воспоминания, и слезы радости, и возможность повидать боевых товарищей. Правда, на этот раз пусть и по телевизору, но страна скажет им спасибо. "Мы просто не можем не провести парад 9 Мая", - говорил на днях Президент. И это абсолютно взвешенное решение. Ведь праздник - ключевой для страны.

Кстати, Игорь Додон солидарен с Беларусью – почти все праздничные мероприятия в Кишиневе пройдут, как и планировалось. Да и май - время надежды в Европе: именно сегодня Европейский союз, хоть и частями, выходит из карантинной спячки. 12 мая намерен и партнер по ЕАЭС - Россия - вернуться к жизни. Восстанавливаются Кыргызстан и Армения.

Беларусь готова принять саммит ЕАЭС в любом формате

. Теперь же, по общим планам, саммит в Минске - во второй половине мая. Белорусская сторона как председательствующая готова организовать все мероприятия максимально радушно и безопасно. Решение – за гостями.

Этот год у официального Минска более чем насыщенный: Беларусь - председатель в ЕАЭС, сопредседатель в СНГ. Наши люди встали у руля крупнейших интеграционных структур. Да и во внутренней политике важных событий хватает. В календаре и президентские выборы. Медиасообщество гадает на датах, прогнозы разные. Но и здесь Александр Лукашенко разобьет целую «телегу» теорий. Выборы пройдут согласно конституции и в срок.

А. Лукашенко о президентских выборах: Это будет точно летом

Понятно, что весь мир сейчас живет в особых условиях. Но, пожалуй, главное, что обнажила пандемия, это тотальное отсутствие взаимопонимания и солидарности. Не все страны готовы бороться сообща. Минск же всегда открыт и для обмена опытом с близкими и дальними партнерами. И в буквальном смысле границы-то не закрывали! С пандемией боремся, исходя из своей стратегии, которая по силам далеко не всем государствам. Не многим удалось сохранить собственную санэпидемслужбу: больницы не закрывали, не отдавали в частные руки, наоборот, государство ежегодно вкладывается в развитие медицины.

Ситуация с коронавирусом в Беларуси контролируемая

. Несмотря на то, что в большинстве случаев COVID протекает в легкой форме, порой он вызывает осложнения, особенно когда накладывается на хронические заболевания. Но, очевидно, проблему раздувают, в том числе и некоторые наши коллеги. Порой забывая про список других болезней, от которых ежегодно умирают гораздо больше людей. Но об этом почему-то мало кто пишет.

Позицию Беларуси по коронавирусу Игорь Додон поставил в пример. А тех, кто раздает советы, попросил лучше смотреть, что происходит у себя. Что однозначно по итогам этого разговора - и Беларусь, и Молдова с вирусом справятся. Боевой дух ведь у нас никто не отнимет!

Беларусь помнит ветеранов