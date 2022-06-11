Президент Беларуси: Важнейшая задача текущей пятилетки - уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности

Важнейшая задача текущей пятилетки - уравнять социальные стандарты для городской и сельской местности.



Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил накануне на республиканском семинаре-совещании "Актуализация форм и методов работы с населением на местном уровне". На мероприятии присутствовали чиновники от правительства до региональных управленцев. Глава государства напомнил им, что качество жизни должно быть достойным не только в крупных населенных пунктах, но и в целом по стране. Кроме того, именно на селе формируется продовольственная и демографическая безопасность. Своевременное решение вопроса обеспечения социальных стандартов снимет многие жалобы и обращения.



Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

За последнюю четверть века мы, белорусы, очень изменились. Опираясь на созданный нами же фундамент благополучия, мы стремимся к большему и лучшему. Это правильно, в этом и суть развития. Повышается уровень правовой культуры граждан, они становятся более требовательными, в том числе и к государству, ожидают нового качества обратной связи. Запросы у населения растут, и нам, власти, надо соответствовать. Такой порядок. Мы - социально ориентированное государство.



В то же время глава государства отметил, что и граждане должны быть более ответственными, вносить свой вклад в развитие страны. В Беларуси есть куда направлять энергию людей, а тем более - настоящих патриотов, готовых подставить плечо.