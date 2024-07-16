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Президент Беларуси вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава
Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, пишет БЕЛТА.
Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.
Полковнику внутренней службы Сергею Салановичу Президент вручил погоны генерал-майора внутренней службы.
Погоны генерал-майора юстиции вручены полковнику юстиции Алексею Алешкевичу.
Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.
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