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Президент Беларуси вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава

Президент Беларуси вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил генеральские погоны представителям высшего офицерского состава, пишет БЕЛТА.

Погоны генерал-майора вручены полковникам Александру Быкову, Игорю Козлову, Вадиму Сурову, Руслану Чехову.

Полковнику внутренней службы Сергею Салановичу Президент вручил погоны генерал-майора внутренней службы.

Погоны генерал-майора юстиции вручены полковнику юстиции Алексею Алешкевичу.

Начальнику Гомельской таможни Андрею Мисюченко присвоено персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

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