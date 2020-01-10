Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение"

Белорусы создали свое, независимое государство, благодаря памяти об истоках и верности земле предков. Об этом Президент заявил накануне во время вручения премии "За духовное возрождение". Александр Лукашенко во вступительной речи поздравил всех лауреатов, пообещав и дальше поддерживать тех, для кого культурное наследие Беларуси - дело жизни! Обратил внимание Глава государства и на спекуляции вокруг переговоров Минска и Москвы по нефти и газу - никаких теневых политических договоров. Только экономика, причем наша страна отстаивает свои интересы и позицию без уступок, но холодной головой.



По итогам прошлого года вручено пять премий "За духовное возрождение": среди лауреатов - Белорусская ассоциация многодетных родителей, общественное объединение ветеранов, коллектив археологического музея "Берестье", а также настоятель прихода храма Марии Магдалины протоиерей Иоанн Хорошевич. От имени большой команды за работу над "Вялікім геаграфічным атласам" награду получила Галина Ляхова - главный редактор Белкартографии.



Также были вручены 10 специальных премий деятелям культуры и искусства. Большая честь для коллектива Белтелерадиокомпании - специальная премия Президента за реализацию творческих проектов и премия "Белорусский спортивный Олимп" телеканалу "Беларусь 5". Завершил торжественную церемонию праздничный концерт.



Церемония вручения премий "За духовное возрождение"



