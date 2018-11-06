Президент Беларуси встретился с американскими аналитиками

Беларусь прилагает усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее. Ведь наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг.

Об этом Президент заявил на встрече с группой американских аналитиков. В Минск прибыло несколько авторитетных экспертов из США. Среди них, например, представители Джеймстаунского фонда и Центра по анализу европейской политики. Эта встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой. Общаясь с аналитиками, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь - молодое и суверенное государство с самостоятельной внутренней и внешней политикой. И у нашей страны прагматичная позиция по широкому спектру вопросов международной безопасности. Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Евросоюзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь выстраивает равноправный диалог со всеми ради укрепления региональной безопасности.