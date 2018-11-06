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Президент Беларуси встретился с американскими аналитиками
Беларусь прилагает усилия, чтобы стабилизировать региональную обстановку, а не раскачивать ее. Ведь наша безопасность напрямую зависит от ситуации вокруг.
Об этом Президент заявил на встрече с группой американских аналитиков. В Минск прибыло несколько авторитетных экспертов из США. Среди них, например, представители Джеймстаунского фонда и Центра по анализу европейской политики. Эта встреча важна не только для белорусско-американских отношений, но и для всего региона. Обстановка в Восточной Европе остается весьма непростой. Общаясь с аналитиками, Александр Лукашенко особо подчеркнул, что Беларусь - молодое и суверенное государство с самостоятельной внутренней и внешней политикой. И у нашей страны прагматичная позиция по широкому спектру вопросов международной безопасности. Восстанавливая нормальные отношения с США, поддерживая добрососедские связи с Евросоюзом, расширяя партнерство с НАТО, Беларусь выстраивает равноправный диалог со всеми ради укрепления региональной безопасности.
Многие из экспертов уже не в первый раз в Беларуси. Аналитические центры, которые они представляют, информируют американское общество и политологов о событиях в Евразии. Регулярно публикуют материалы и по белорусской тематике. Поэтому так важно слышать из первых уст тезисы по сложнейшим вопросам политики, безопасности и экономики. Такое откровенное общение с белорусским лидером - возможность приблизиться к лучшему пониманию друг друга. Кстати, в последние годы наметился заметный прогресс в отношениях Минска и Вашингтона.
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