Президент Беларуси встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом

Сегодня Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии. Он в эти дни посещает Минск. Разговор с политиком получился очень искренним и душевным. Гунтис Улманис рассказал, что всегда с теплотой вспоминает о встречах с белорусским Президентом и не мог упустить возможность пообщаться в этот раз. В беседе гость напомнил, что Президента Беларуси ждут в Риге.