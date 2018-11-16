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Президент Беларуси встретился с экс-президентом Латвии Гунтисом Улманисом

Сегодня Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Латвии. Он в эти дни посещает Минск. Разговор с политиком получился очень искренним и душевным. Гунтис Улманис рассказал, что всегда с теплотой вспоминает о встречах с белорусским Президентом и не мог упустить возможность пообщаться в этот раз. В беседе гость напомнил, что Президента Беларуси ждут в Риге.

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