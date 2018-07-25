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Президент Беларуси встретился с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола

Вчера Глава государства встретился с генеральным секретарем Международной федерации баскетбола Патриком Бауманном.

Наша страна за чистоту и прозрачность в спорте - такую принципиальную позицию выразил Президент. Генеральный секретарь Международной федерации баскетбола поддержал позицию Александра Лукашенко касательно развития спорта в целом. Он также поблагодарил белорусскую сторону за достойную организацию чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет, который в эти дни проходит в Минске.

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