Президент Беларуси встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития намерены продолжать активное сотрудничество по экономическим и социальным проектам.



Об этом сегодня во Дворце Независимости говорили Александр Лукашенко и глава ЕБРР Сума Чакрабарти. В прошлом году объем инвестиций банка в Беларусь составил около 400 млн евро. Также Президент Беларуси познакомился с новым представителем банка в нашей стране. Марина Петров уже в марте возглавит подразделение ЕБРР в Минске. Сейчас уроженка Молдовы живет в Киеве. А это новый кадровый этап и страница в отношениях. В скором времени покинет свой пост и сам глава ЕБРР: в июле истекает срок полномочий господина Чакрабарти.



Отметим, что Европейский банк реконструкции и развития - большой инвестиционный механизм, в котором задействовано 70 стран. Среди них США, Россия, Япония. Часть акций есть и у Беларуси. Кстати, предыдущий год самый динамичный для банка: более 10 миллиардов финансовых вливаний в экономики стран Европы и Азии. В нашей же стране ЕБРР оказывает помощь и в социальных проектах: водоснабжение, повышение качества инфраструктуры. Привели в порядок часть дороги М3 и несколько мостов.



