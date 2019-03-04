Президент Беларуси встретился с главой Европейского банка реконструкции и развития

Александр Лукашенко высоко оценил сотрудничество с Европейским банком реконструкции и развития. Беларусь всегда будет надежным партнером для ЕБРР, заявил Президент сегодня на встрече с главой этого финансового учреждения Сумой Чакрабарти.







2018-й стал самым успешным за всю историю сотрудничества. За прошлый год инвестиции в экономику Беларуси увеличились в два раза

ЕБРР профинансировал 21 проект на сумму более 360 миллионов евро. Особо Александр Лукашенко отметил тот факт, что большое внимание банк уделяет проектам, от которых зависит качество жизни людей. Президент Европейского банка реконструкции и развития в нашей стране уже в третий раз. По словам главы ЕБРР, динамика сотрудничества налицо. Сегодня Беларусь в десятке стран-партнеров. Ближайшая цель - топ-5.







Также Александр Лукашенко предложил Суме Чакрабарти провести запланированное на 2022 год очередное заседание управляющего совета ЕБРР в Беларуси. Президент заверил: все пройдет на самом высоком уровне. А уже в этом году Глава государства пригласил Суму Чакрабарти посетить Минск еще раз во время проведения II Европейских игр.

