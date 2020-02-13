Президент Беларуси встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

Добрые политические отношения между Беларусью и Швейцарией пора конвертировать в реальную экономику. Бизнес может рассчитывать на выгодные условия работы и инвестирования у нас. Такой важный акцент от нашего Президента прозвучал сегодня на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел этой страны. Иньяцио Кассис - один из семи членов швейцарского федерального правительства, которое по сути является коллективным главой государства. Политик отвечает именно за внешние связи. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.

