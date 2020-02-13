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Президент Беларуси встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии

Добрые политические отношения между Беларусью и Швейцарией пора конвертировать в реальную экономику. Бизнес может рассчитывать на выгодные условия работы и инвестирования у нас. Такой важный акцент от нашего Президента прозвучал сегодня на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел этой страны. Иньяцио Кассис - один из семи членов швейцарского федерального правительства, которое по сути является коллективным главой государства. Политик отвечает именно за внешние связи. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.


Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия

Швейцария славится не только часами, сыром и шоколадом, но это еще и один из мировых финансовых центров. Что касается нашей общей экономики и сотрудничества, то в последнее время достигнуты рекордные показатели по росту белорусского экспорта. Товарооборот между странами превысил четверть миллиарда долларов. Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в Беларусь. У нас действует более сотни компаний со швейцарским капиталом. Интерес к Беларуси растет - не случайно Швейцария открывает в Минске полноценное посольство.

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