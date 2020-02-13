3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
Президент Беларуси встретился с главой Федерального департамента иностранных дел Швейцарии
Добрые политические отношения между Беларусью и Швейцарией пора конвертировать в реальную экономику. Бизнес может рассчитывать на выгодные условия работы и инвестирования у нас. Такой важный акцент от нашего Президента прозвучал сегодня на встрече с главой Федерального департамента иностранных дел этой страны. Иньяцио Кассис - один из семи членов швейцарского федерального правительства, которое по сути является коллективным главой государства. Политик отвечает именно за внешние связи. Это первый в истории двусторонних отношений визит в Беларусь официального представителя Швейцарии такого уровня.
Беларусь готова предоставить швейцарскому бизнесу самые выгодные условия
Швейцария славится не только часами, сыром и шоколадом, но это еще и один из мировых финансовых центров. Что касается нашей общей экономики и сотрудничества, то в последнее время достигнуты рекордные показатели по росту белорусского экспорта. Товарооборот между странами превысил четверть миллиарда долларов. Швейцария входит в пятерку крупнейших инвесторов в Беларусь. У нас действует более сотни компаний со швейцарским капиталом. Интерес к Беларуси растет - не случайно Швейцария открывает в Минске полноценное посольство.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов