Президент Беларуси встретился с главой Роскосмоса

Развитие высоких технологий - один из ключевых интересов Беларуси. Это же касается и развитиякосмических программ.



Об этом сегодня во Дворце Независимости говорили Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Участники встречи обменялись мнениями о будущих и действующих проектах. Вот уже пять лет работает совместное агентство по космическим исследованиям Академии наук Беларуси и Роскосмоса. И в целом сегодня с десяток предприятий трудится на неземную сферу деятельности. Так, "Пеленг" собирает специальные цифровые линзы и оборудования для спутников. Создана и белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Она уже принесла примерно восемьдесят миллионов долларов. Глава государства предложил рассмотреть различные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе в контексте национальных программ.



Кстати, гость из корпорации приехал еще и с подарком - перчаткой знаменитого космонавта. Правда, кому принадлежит космический предмет, Рогозин сохранил в тайне.



Основные планы ученых на ближайшие пять лет - создание совместной с Россией системы космического мониторинга Земли. Также специалисты намерены улучшить оборудование и наземную инфраструктуру.



