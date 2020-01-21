3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
Президент Беларуси встретился с главой Роскосмоса
Во Дворце Независимости сегодня обсудили проекты в космической сфере. Развитие высоких технологий - один из ключевых приоритетов Беларуси.Об этом сегодня говорили Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Участники встречи обменялись мнениями о будущих и действующих проектах
Вот уже пять лет работает совместное агентство по космическим исследованиям Академии наук Беларуси и Роскосмоса. И в целом сегодня с десяток предприятий трудится на неземную сферу деятельности. Так, "Пеленг" собирает специальные цифровые линзы и оборудование для спутников. Создана и белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Она уже принесла примерно 80 миллионов долларов. Глава государства предложил рассмотреть различные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе в контексте национальных программ.Гость из корпорации приехал еще и с подарком - перчаткой знаменитого космонавта. Кому принадлежит космический предмет, Рогозин сохранил в тайне.
Беларусь - Россия: космические проекты
Отдельно на встрече обсудили работу комплекса "Канопус". Оборудованный белорусской оптикой он помогает МЧС и другим подразделениям узнать точные координаты, к примеру, очагов возгорания или иного стихийного бедствия. Здесь будем расширять работу по формуле: наши микроэлектроника и оборудование - в российские аппараты. Основные же планы ученых на ближайшие пять лет: создание совместной с Россией системы космического мониторинга Земли. Также специалисты намерены улучшить оборудование и наземную инфраструктуру.
Президент
Все
Что ответил Лукашенко на претензии тех, кто "вякает" на Беларусь за многовекторность
Лукашенко о проверках на границе с Россией: Надо обеспечить свободу передвижения людям
Лукашенко заявил о необходимости вернуть товарооборот со Смоленской областью в 5 млрд долларов
Лукашенко: В Смоленске понимают, что мы должны быть вместе и помогать друг другу
Политика
Все
Общество
Все
"Люди, которые искренне любят свою страну" - в Военной академии Беларуси прошел день открытых дверей
Совет Республики одобрил проект закона "Об изменении кодексов по вопросам образования"
Беларусь готова возобновить авиасообщение с Европой. Но с каким условием?
В каких белорусских услугах заинтересована Аргентина, рассказал Николас Пинейро
В мире
Все
В Рио-де-Жанейро стартовал саммит лидеров G20 - первый день посвятили теме голода и бедности
В Кремле высказались о разрешение наносить удары вглубь России - в чем провокационность ситуации?
Нет людей - нет проблем: катастрофическое падение демографии в Латвии сэкономит стране деньги
Figaro удалила информацию о разрешении Лондона и Парижа Украине бить по России ракетами
Регионы
Все
Происшествия
Все