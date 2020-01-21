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Президент Беларуси встретился с главой Роскосмоса

Во Дворце Независимости сегодня обсудили проекты в космической сфере. Развитие высоких технологий - один из ключевых приоритетов Беларуси.Об этом сегодня говорили Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.


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Участники встречи обменялись мнениями о будущих и действующих проектах

Вот уже пять лет работает совместное агентство по космическим исследованиям Академии наук Беларуси и Роскосмоса. И в целом сегодня с десяток предприятий трудится на неземную сферу деятельности. Так, "Пеленг" собирает специальные цифровые линзы и оборудование для спутников. Создана и белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Она уже принесла примерно 80 миллионов долларов. Глава государства предложил рассмотреть различные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе в контексте национальных программ.Гость из корпорации приехал еще и с подарком - перчаткой знаменитого космонавта. Кому принадлежит космический предмет, Рогозин сохранил в тайне.

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Беларусь - Россия: космические проекты

Отдельно на встрече обсудили работу комплекса "Канопус". Оборудованный белорусской оптикой он помогает МЧС и другим подразделениям узнать точные координаты, к примеру, очагов возгорания или иного стихийного бедствия. Здесь будем расширять работу по формуле: наши микроэлектроника и оборудование - в российские аппараты. Основные же планы ученых на ближайшие пять лет: создание совместной с Россией системы космического мониторинга Земли. Также специалисты намерены улучшить оборудование и наземную инфраструктуру.

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