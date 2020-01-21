Президент Беларуси встретился с главой Роскосмоса

Во Дворце Независимости сегодня обсудили проекты в космической сфере. Развитие высоких технологий - один из ключевых приоритетов Беларуси. Об этом сегодня говорили Александр Лукашенко и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Вот уже пять лет работает совместное агентство по космическим исследованиям Академии наук Беларуси и Роскосмоса. И в целом сегодня с десяток предприятий трудится на неземную сферу деятельности. Так, "Пеленг" собирает специальные цифровые линзы и оборудование для спутников. Создана и белорусская космическая система дистанционного зондирования Земли. Она уже принесла примерно 80 миллионов долларов. Глава государства предложил рассмотреть различные направления двустороннего сотрудничества в этой сфере, в том числе в контексте национальных программ.Гость из корпорации приехал еще и с подарком - перчаткой знаменитого космонавта. Кому принадлежит космический предмет, Рогозин сохранил в тайне.