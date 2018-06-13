Президент Беларуси встретился с главой сената Узбекистана

Президент Беларуси отмечает высокую динамику в развитии отношений Минска и Ташкента. Александр Лукашенко встретился с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана. Так в этом государстве называется верхняя палата парламента. Нигматилла Юлдашев возглавляет ее уже три с половиной года. И это его первый визит в Беларусь. Об интересе к нашей стране говорит насыщенная программа четырехдневного визита. Прежде чем встретиться с белорусским лидером, гости успели пообщаться с коллегами-парламентариями, премьер-министром и побывали в Парке высоких технологий. В прошлом году товарооборот Беларуси и Узбекистана достиг 130 миллионов долларов - то есть вырос вдвое по сравнению с 2016-ым.