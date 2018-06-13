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Президент Беларуси встретился с главой сената Узбекистана
Президент Беларуси отмечает высокую динамику в развитии отношений Минска и Ташкента. Александр Лукашенко встретился с главой сената Олий Мажлиса Узбекистана. Так в этом государстве называется верхняя палата парламента. Нигматилла Юлдашев возглавляет ее уже три с половиной года. И это его первый визит в Беларусь. Об интересе к нашей стране говорит насыщенная программа четырехдневного визита. Прежде чем встретиться с белорусским лидером, гости успели пообщаться с коллегами-парламентариями, премьер-министром и побывали в Парке высоких технологий. В прошлом году товарооборот Беларуси и Узбекистана достиг 130 миллионов долларов - то есть вырос вдвое по сравнению с 2016-ым.
Экспортируем тракторы, сельхозмашины, дорожную и строительную технику. В Узбекистане открыты первые сборочные производства "Амкодора" и Бобруйскагромаша. Именно углубление промкооперации - инициатива президентов двух стран.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев встречаются на полях международных саммитов. Буквально на прошлой неделе лидеры виделись в Китае на мероприятиях в рамках Шанхайской организации сотрудничества.
Чтобы усилить взаимодействие, лидеры намерены обстоятельно поговорить лично. На этот год запланирован официальный визит Александра Лукашенко в Узбекистан.
Сегодня парламентская делегация Узбекистана посетит агрокомбинат "Дзержинский", а после отправится в Несвиж.
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