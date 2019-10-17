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Президент Беларуси встретился с губернатором Новгородской области

Минск открыт для диалога с Новгородской областью по всем интересующим вопросам. Об этом заявил Президент во время встречи с губернатором Андреем Никитиным. Так, белорусские подрядчики могут заняться строительством жилых и социальных объектов в Великом Новгороде и других городах. Подобный опыт у наших компаний уже есть. В целом же товарооборот за восемь месяцев 2019 года составил почти 65 миллионов долларов. Впрочем, исходя из обоюдного интереса и возможностей, цифра более чем скромная. Кстати, для губернатора Андрея Никитина это первый визит в нашу страну.



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Развитие сотрудничества с регионами России

Отметим, что Новгородская область сегодня - это 600 тысяч человек населения при валовом региональном продукте в 4,5 миллиарда долларов. Область входит в Северо-Западный федеральный округ, а ее столица - Великий Новгород - один из древнейших городов России. Помимо туризма основные статьи экспорта: песок, торф, бурый уголь и даже лечебная грязь. Там же работает и белорусская дилерская сеть МТЗ, "Амкодор" и "Белвест".

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