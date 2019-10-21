Президент Беларуси встретился с губернатором Свердловской области России

Беларусь рассматривает развитие сотрудничества с российскими регионами как одно из ключевых направлений в экономике. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко. Во Дворце Независимости прошла встреча Главы государства и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Соседи заинтересованы в развитии совместных проектов в науке, пригодится уральскому региону и опыт Беларуси в сельском хозяйстве. Более того, Минск готов поставить пассажирскую технику, в том числе электробусы. И главная цель сторон - покорить планку товарооборота в полмиллиарда долларов.

