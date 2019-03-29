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Президент Беларуси встретился с канцлером Австрии во Дворце Независимости

Беларуси и Австрии необходимо наращивать двустороннее сотрудничество в торгово-экономической сфере. Об этом сегодня заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с федеральным канцлером Австрии.


Переговоры во Дворце Независимости - это еще один шаг для определения дальнейших перспектив белорусско-австрийского сотрудничества. В этом плане выстроена прочная база, да и политики знакомы давно. Ранее Себастьян Курц уже дважды посещал Беларусь в качестве главы МИД Австрии.

Хорошей динамикой отличаются не только политические контакты, но и товарооборот между странами. В прошлом году он превысил 170 миллионов долларов. Основные статьи белорусского экспорта - продукция лесной и деревообрабатывающей промышленности, нефтепродукты. Австрия стабильно входит в число крупнейших инвесторов в экономику Беларуси. В нашей стране зарегистрировано более 80 предприятий с австрийским капиталом. В 2018 году привлечено инвестиций на сумму почти в 300 миллионов долларов.

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Это второй заключительный день визита Себастьяна Курца в Минск. Его программа была очень насыщенной. Накануне вместе с белорусским лидером австрийский канцлер побывал в Тростенце, где был открыт монумент под названием "Массив имен", посвященный памяти более 10 тысяч граждан Австрии, погибших в лагере смерти в годы Второй мировой войны.

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