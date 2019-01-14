Президент Беларуси встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии

Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто. Это европейское государство входит в тридцадку основных торгово-экономических партнеров Беларуси. Двусторонний оборот товаров и услуг сейчас составляет около 200 млн долларов. Однако, по мнению Президента, это далеко не предел, и необходимо переходить от простой торговли к кооперации и созданию совместных производств, использовать возможности членства Беларуси в Евразийском экономическом союзе и инициативы "Один пояс и один путь". Первые договоренности уже есть. Так, в Могилеве планируют открыть предприятие по переработке венгерской кукурузы. В Будапеште запустят линию по производству железнодорожных вагонов. Перспективно сотрудничество в атомной энергетике. Также Александр Лукашенко высказал благодарность венгерской стороне за вклад в нормализацию отношений между Беларусью и Европейским союзом.