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Президент Беларуси встретился с министром по чрезвычайным ситуациям
Обстановка с пожарами в стране, спасение людей и создание образовательных центров безопасности. Эти темы стали поводом для встречи Президента и министра по чрезвычайным ситуациям. Специфика работы спасателей такова, что нужно всегда быть в готовности. И особенно сейчас, когда складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках.
В 99 % случаев пожары в лесах - вина людей
Погодный фактор для этого создал во всех смыслах неблагоприятную почву. Аномальная зима,не было снега, в итоге земля очень сухая. О серьезности ситуации говорит статистика. Количество природных пожаров за четыре месяца этого года практически приблизилось к общему показателю за весь 2019-й. На данный момент уже более 2400 случаев. Практически во всех виновен человек.
В Минске построят республиканский центр безопасности
Для того чтобы сформировать культуру безопасности у белорусов, МЧС создает в стране образовательные центры. Они есть уже в каждой области. Тренажеры чем-то напоминают квесты: имитируют обстановку аварий, пожаров, разрушенных зданий или ДТП. Республиканский центр сейчас строят в Минске на Логойском тракте. Есть предложение распространить этот опыт и в районах, создать мини-центры на базе учебных заведений.
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