Президент Беларуси встретился с министром по чрезвычайным ситуациям

Обстановка с пожарами в стране, спасение людей и создание образовательных центров безопасности. Эти темы стали поводом для встречи Президента и министра по чрезвычайным ситуациям. Специфика работы спасателей такова, что нужно всегда быть в готовности. И особенно сейчас, когда складывается непростая обстановка с пожарами в лесах и на торфяниках.







В 99 % случаев пожары в лесах - вина людей

Погодный фактор для этого создал во всех смыслах неблагоприятную почву. Аномальная зима,не было снега, в итоге земля очень сухая. О серьезности ситуации говорит статистика. Количество природных пожаров за четыре месяца этого года практически приблизилось к общему показателю за весь 2019-й. На данный момент уже более 2400 случаев. Практически во всех виновен человек.





В Минске построят республиканский центр безопасности