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Президент Беларуси встретился с министром спорта России Павлом Колобковым

В разговоре с чиновником Александр Лукашенковыступил за снятие ограничений в России на участие белорусских атлетов вигровых видах спорта. Проблему статуса легионеров уже удалось решить в хоккее.Теперь на очереди другие спортсмены, которые тоже должны пользоваться равнымиправами в рамках Союза Беларуси и России.

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