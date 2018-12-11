Президент Беларуси встретился с министром спорта России Павлом Колобковым

В разговоре с чиновником Александр Лукашенковыступил за снятие ограничений в России на участие белорусских атлетов вигровых видах спорта. Проблему статуса легионеров уже удалось решить в хоккее.Теперь на очереди другие спортсмены, которые тоже должны пользоваться равнымиправами в рамках Союза Беларуси и России.