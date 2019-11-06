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Президент Беларуси встретился с наследным принцем Абу-Даби
Президент Беларуси сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.
Во время встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены и дальнейшие шаги для их выполнения. Александр Лукашенко отметил оперативное направление делегации эмиратских деловых кругов в Беларусь, что говорит о реальной заинтересованности ОАЭ в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент заверил в максимальном содействии эффективному решению задач.
Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере
Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта. Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в целом в мире. Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок и обмена опытом.
Александр Лукашенко подарил наследному принцу панно - двойную голограмму "Соколы"
Александр Лукашенко поблагодарил
, оказываемое белорусской делегации в Эмиратах. Он подарил наследному принцу панно - двойную голограмму "Соколы". Как известно, эта грациозная и редкая птица является олицетворением силы и мужества, национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.
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