Президент Беларуси встретился с наследным принцем Абу-Даби

Президент Беларуси сегодня в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном.



Во время встречи обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам недавнего визита наследного принца в Беларусь, определены и дальнейшие шаги для их выполнения. Александр Лукашенко отметил оперативное направление делегации эмиратских деловых кругов в Беларусь, что говорит о реальной заинтересованности ОАЭ в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Президент заверил в максимальном содействии эффективному решению задач.



Стороны обсудили взаимодействие в сельском хозяйстве, промышленности, банковском деле, логистике, гуманитарной сфере



Отдельное внимание уделено сотрудничеству в области спорта. Лидеры двух стран подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в целом в мире. Одной из составляющих двусторонних отношений является военно-техническое сотрудничество. В этом плане заявлено о готовности к расширению диалога по интересующим эмиратскую сторону направлениям, в том числе в области научных исследований, обучения, проведения совместных тренировок и обмена опытом.



