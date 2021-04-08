3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
Президент Беларуси встретился с Послом Индии
Стимулом для развития отношений Беларуси и Индии стал бы визит премьер-министра Индии в нашу страну. Об этом заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с послом Сангитой Бахадур, которая завершает дипмиссию в Беларуси.
Посол Индии в Беларуси завершает дипломатическую миссию
Опытный дипломат, в разных должностях работала в Испании, Болгарии, Мексике, Великобритании. В нашей стране в качестве посла с марта 2018-го.
Индия - влиятельный глобальный игрок. В составе нескольких крупных международных организаций, который представляет интерес для нашей страны как надежный и перспективный экономический партнер. В прошлом году товарооборот между странами превысил полмиллиарда долларов. Есть, пусть и небольшой, но рост по сравнению с допандемийным годом, а в нынешних условиях это знаково.
Теперь на индийский рынок белорусские калийные удобрения будут поступать по цене $280 за тонну
Основа нашего экспорта - калийные удобрения, грузовики и продукция спецназначения. Буквально на днях Белорусская калийная компания подписала очередной контракт на поставки удобрений в Индию, теперь продаем дороже по 280 долларов за тонну. А БелАЗа заказ на поставку 96 карьерных самосвалов грузоподъемностью 220 тонн.
Белорусско-индийское сотрудничество: от фармацевтики до поставок продукции машиностроения
В рамках инвестиционного сотрудничества в Беларуси реализуются три проекта с участием Индии в сфере фармацевтики. Это производство лекарств для лечения рака, туберкулеза, противоопухолевых препаратов. Прорабатываются возможности поставок белорусской спецтехники и оборудования.
Есть интерес к расширению сотрудничества в сельском хозяйстве, машиностроении, энергетике и образовании. Новые возможности в торговле сулит создание зоны свободной торговли Индии с Евразийским экономическим союзом.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов